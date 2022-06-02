2022/06/02 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

استبعد المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، وصول موجات الغبار القادمة من الأردن الى المدن العراقية، مبينا ان تلك الاتربية ستتجه الى وسط سوريا.

وذكر عطية في منشور على فيسبوك اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "مقاطعة الفيديو للعاصفة الغبارية والتي اجتاحت منطقة الرويشد الاردنية وغرب الانبار منذ صباح اليوم تتجه نحو وسط سوريا وشرقها وهي رياح سطحية جنوبية شرقية".

وأضاف ان "اغلب موجات الغبار متوسطة الشدة وهي في سوريا حاليا وهي ولن تصل لباقي مدن العراق بسبب اتجاه الرياح الجنوبي الشرقي حاليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستصل لجميع المحافظات العراقية؟.. العاصفة الترابية تضرب غرب الانبار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستصل لجميع المحافظات العراقية؟.. العاصفة الترابية تضرب غرب الانبار (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).