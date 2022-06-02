استقبال محمد صلاح في مصر يُثير الجدل.. ومقارنة بينه وبين سون

2022/06/02 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طريقة استقبال نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في بلاده، عقب وصوله إلى مطار القاهرة وقبل التحاقه بمعسكر الفراعنة

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