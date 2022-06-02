تفاصيل لقاء بين الكاظمي والسفير الصيني في العراق

2022/06/02 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، السعي إلى توسيع نطاق عمل الاتفاق الإطاري بين العراق والصين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق، تسوي وي والوفد المرافق له".

وأعرب الكاظمي خلال اللقاء عن "اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين، والتأسيس لشراكات حقيقية طويلة الأمد بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والإعمار والمشاريع الاقتصادية والتعليمية ولاسيما بناء المدارس"، مبدياً رغبة العراق بـ"تعزيز التعاون الثقافي، وتعميق الأواصر بين الشعبين العراقي والصيني".

وأكد "السعي إلى توسيع نطاق عمل الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، ليشتمل على المزيد من المشاريع التي تصب في خدمة الشعبين".

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