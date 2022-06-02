(أوبك+) توصي بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً

2022/06/02 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوصت اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، اليوم الخميس، بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في آب المقبل.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن "اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في آب المقبل".

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي على ضوء قرار أوبك+ نحو 4 دولارات لتصل إلى 111.26 دولارا للبرميل.

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