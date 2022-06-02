من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً.. إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

2022/06/02 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين حتى 50 مليوناً بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأكد، أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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