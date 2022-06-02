"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط هذا الصيف للحد من ارتفاع الأسعار

2022/06/02 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+" الخميس عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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