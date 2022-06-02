اوبك+ تزيد الانتاج 648 الف برميل يوميًا خلال الشهرين القادمين

2022/06/02 | 17:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أوصت اللجنة الوزارية لـ”أوبك+”، اليوم الخميس، بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في تموز وآب المقبلين.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن “اللجنة الوزارية لـ”أوبك+” أوصت بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في تموز وآب المقبل”.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي على ضوء قرار أوبك+ نحو 4 دولارات لتصل إلى 111.26 دولارا للبرميل.

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