المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الثاني عشر

2022/06/02 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

العراق وعقيدة الصدمة

نشرت الصحفية الكندية (نعومي كلاين)

كتابها المعنون (عقيدة الصدمة : صعود

رأسمالية الكوارث) عام 2007 وتم اعادة طبع

الكتاب عدة مرات كما ترجم الكتاب الى

اللغة

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