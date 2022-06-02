بالفيديو.. الرئيس العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة لدى البلاد

2022/06/02 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الخميس، في قصر السلام ببغداد، أوراق

اعتماد سفيرة الولايات المتحدة

الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا

رومانوسكي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية،

وتلقته وكالة

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