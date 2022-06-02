قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل...هل خرج من النافذة ليدخل من الباب ؟!

2022/06/02 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

أبلغ وصف يمكن أن يُوصف به قانون تجريم

التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان

العراقي بأنه قد أخرجه من النافذة

ليُعيد إدخاله من الباب حسب توصيف أحد

السياسيين العراقيين.

فالإختلافا

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