الكاظمي والسفير الإيراني يبحثان ملفات مختلفة تخص البلدين

2022/06/02 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الصحة الإيراني …… استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور بهرام عين اللهي والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ولاسيما الطبية والصحية.وأكد السيد رئيس […]

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