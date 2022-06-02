ميسي: ما عشناه في ويمبلي يعد أمراً رائعاً

2022/06/02 | 17:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أبدى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، سعادته بحصد لقب كأس أوربا – أمريكا الجنوبية، بالفوز 3- صفر على إيطاليا، أمس الاربعاء

وأسهم ميسي في الفوز، بتقديم تمريرة حاسمة إلى زميله لاوتارو مارتينيز، ليسجل الهدف الأول.

وقال ميسي في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع التواصل تويتر “كانت مباراة نهائية جميلة، وما عشناه في ويمبلي واكتسبناه، يعد أمراً رائعاً”.

وأضاف “كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة بجانب المكان الرائع للفوز بالبطولة ولكي نكون أبطالا”.

وأتم ليو “كنا في ويمبلي نقاتل أي شخص، وكان اختباراً جيداً، لأن إيطاليا منتخب رائع”.

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