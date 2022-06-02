2022/06/02 | 17:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يعتقل متهمين بتسريب اسئلة الامتحانات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/02 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل متهمين بتسريب اسئلة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل متهمين بتسريب اسئلة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).