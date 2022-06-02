رومانوسكي تباشر مهام عملها في العراق

2022/06/02 | 17:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رومانوسكي امضت 40 سنة في وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع.

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