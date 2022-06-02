النزاهة النيابية : تسريب الأسئلة القشة التي قصمت ظهر وزارة التربية

2022/06/02 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، الخميس، أن جميع أسئلة الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط تم تسريبها وهذا ما دعا الوزارة إلى تأجيل بقية الامتحانات، فيما اعتبر تسريب الأسئلة بـ”القشة التي قصمت ظهر وزارة التربية”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الربيعي في حديث لوكالة / […]

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