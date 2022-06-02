تفاصيل لقاء الكاظمي ووزير الصحة الإيراني

2022/06/02 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة الإيراني.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهرام عين اللهي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ولاسيما الطبية والصحية".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "عمق الأواصر التأريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك وبما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين"

وعبر الوزير الإيراني من جانبه، عن "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية، وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي".

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