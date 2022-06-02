السفيرة الأميركية الجديدة.. السيرة الذاتية

2022/06/02 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلت صباح اليوم الى العاصمة العراقية بغداد السفيرة الجديدة لأمريكا إلينا رومانوفسكي لتنصب سفيرة فوق العادة لبلادها في بغداد بعد تسليمها أوراق اعتمادها الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

ووفقا للبيت الأبيض فان الرئيس الأميركية جو بايدن رشح إلينا رومانوفسكي سفيرة الكويت لمنصب سفيرة العراق، بدل ماثيو تولر السفير المغادر قبل عدة ايام.

وإلينا رومانوفسكي، هي عضو محترف في الخدمة التنفيذية العليا، وقد عملت كنائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد رومانوفسكي "خبيرة في شؤون الشرق الأوسط بعد 40 عامًا من العمل في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، حيث شغلت مواقع ومناصب عليا في وزارتي الخارجية والدفاع منذ عام 2003.

وتحمل السفيرة الأمريكية، التي بدأت حياتها المهنية كمحللة في وكالة المخابرات المركزية، درجة الماجستير من جامعة شيكاغو، وتتحدث الفرنسية.

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