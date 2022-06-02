شذرات .. الشيوعي الهندي مانابندرا روي - محمد الأشقر

2022/06/02 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر هذه شذرات* معرفية تستهدف تسليط الضوء على بعض المدارس السياسية والفكرية المختلفة والشخصيات التي لعبت دورا بارزا في تطور هذه المدارس، والتي كنت قد مررت عليها بالقراءة والدرس في لغتها الانجليزية، ووجدت أنه مع الإشارة إليها ربما تجد عناية بعض المترجمين من أهل المهنة، خاصة هؤلاء الذين لديهم اهتمام بتلك النوعية من المعرفة فيقتطف لنا من ثمارها المميز والثمين من كتب وأبحاث ..



إلخ.



ليس بالضرورة أن ......





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