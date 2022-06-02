كتاب السارد وتوأم الروح بصيغة أخرى شهادات أكاديميين - حسن العاصي

2022/06/02 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي احتفاءً بالمشروع الفكري للباحث والناقد الأكاديمي المغربي المبدع الدكتور محمد الداهي، واحتفالاً بتتويج كتابه “السارد وتوأم الروح.



من التمثيل إلى الاصطناع” الفائز بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب في دورتها السادسة عشرة، فرع الفنون والدراسات النقدية لعام 2022؛ أجرى البرنامج الإذاعي المغربي “بصيغة أخرى”- الذي يديره الشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت بإذاعة – حواراً حول سياق الكتاب ومحتوياته وآفاقه ......





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