2022/06/02 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق تحالف "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين.. والبيت الأبيض يتحدث عن دور السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين.. والبيت الأبيض يتحدث عن دور السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).