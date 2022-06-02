الكاظمي يبحث مع “عين اللهي” تعزيز التعاون بين البلدين

2022/06/02 | 17:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة خبر برس (واخ) أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، ولاسيما الطبية والصحية”.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده “على عمق الأواصر التأريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك بما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين”.

وعبّر الوزير الإيراني من جانبه، عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية، وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، وفقا للبيان.

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