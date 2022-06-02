الكاظمي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الصحي والطبي بين العراق وإيران

2022/06/02 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الصحة في

الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهرام

عين اللهي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات

الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز

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