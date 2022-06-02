التربية النيابية تكشف أن الأسئلة سرّبت من إحدى المديريات العامة

2022/06/02 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الخميس، إن الأسئلة التي سرّبت من إحدى مديريات العامة لوزارة التربية، موضحة أن “الأسئلة وزّعت على المديريات منذ أسبوع وهي بعهدة المدراء العامين”.

وقالت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية زيتون الدليمي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل “خبر برس”(واخ) “تلقينا خبر تسرّب الأسئلة الامتحانية، وهو ما أكدته وزارة التربية صباح اليوم، هذه الجريمة أصبحت منتشرة وتمارس علناً، وهي لا تقل بشاعة عن الجرائم المخلّة بالشرف.



مضيفة “نحن أمام حدث يحتم علينا اتخاذ مواقف وقرارات صارمة وشجاعة باستئصال الأيادي الخبيثة التي تعبث بأمن البلد ومستقبل الأجيال وتهدّم القيم العلمية والتربوية”.

ودعت الدليمي “الحكومة ووزارة التربية العمل بجدية وحزم لمنع هذه الجرائم وفقا للقوانين النافذة، لينال هؤلاء المجرمين جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الانجرار خلف هذه الافعال المشينة”.

مؤكدة ان” لجنة التربية النيابية شكّلت لجنة فرعية لمتابعة هذا الموضوع وسنتواصل مع وزارة التربية والمعنيين بهذا الملف في اللجنة الدائمة للامتحانات”.



وبيّنت أنه “ستعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على حيثيات الموضوع والوقوف على آخر التحقيقات وما توصلت له من نتائج، ليكونوا عبرة لعدم تكرار هذه الجرائم، ونحن مقبلون على امتحانات السادس الاعدادي”.

وأضافت “نُطَمئن الطلبة بأننا متابعون لكل تفاصيل اجراء الامتحانات ولن نتهاون في محاسبة أي مقصر سواء من وزارة التربية أو من الدوائر والمديريات المعنية سواء من اصغر موظف الى اكبر موظف وكل من تسبب بتسريب هذه الاسئلة”.

وأكدت “ان اللجنة ستجتمع مع وزير التربية يوم الأحد المقبل بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان الذي طلب حضور الوزير ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات”.



موضحة بأن “اللجنة منذ الآن سننطلق الى وزارة التربية، ونلتقي برئيس اللجنة الدائمة للامتحانات ونحن نتابع منذ فجر اليوم كل التفاصيل التحقيقات التي توصلت الى خطوط مهمة سنعلن عنها بعد التثبت”.

وختمت بالقول “الخرق حدث في احدى المديريات العامة لوزارة التربية وإن الاسئلة وزعت قبل اسبوع وكانت بعهدة المدراء العامين لتوزيعها في يوم الامتحان، لكن الخرق حصل في احد المديريات العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تكشف أن الأسئلة سرّبت من إحدى المديريات العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تكشف أن الأسئلة سرّبت من إحدى المديريات العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).