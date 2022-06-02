اللجنة المركزية تعلن إنهاء استعدادات إحياء ذكرى استشهاد السيد الصدر ونجليه

2022/06/02 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانأعلنت اللجنة المركزية المشكلة لإحياء ذكرى استشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه إنهاء كافة الاستعدادات لاحياء المناسبة التي تقام سنويا في محافظة النجف الأشرف، فيما أوضحت فعالياتها.وقال عضو اللجنة كاظم الحسيني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه السنة يبدو ليست كالسنوات السابقة من جهة التحشيد والأعداد المتوقعة التي سوف تصل إلى النجف الاشرف لاحياء مناسبة ذكرى استشهاد اية الله العظمى السيد الشهيد محمد الصدر ونجليه قدس الله أسرارهم الزكية".وأضاف، أن "لجنةً مركزية شُكلت لاحياءِ ورعاية هذه المناسبة مكونة من عدة لجان فرعية أمنية وخدمية وتنسيقية تنظيمية ولجنتين إعلامية وثقافية"، لافتا إلى أن "هذه اللجان تقوم على تنظيم هذه المناسبة وتهيئة الخدمات للزائرين وخاصة الذين سيصلون إلى النجف الأشرف سيرا على الأقدام حيث مرقد السيد الشهيد الصدر قدس سره".وتابع أنه "تم نصب الكثير من المواكب للخدمة وعددها تخطى المئة ووفرت اللجنة المشرفة على إحياء المناسبة دعما لوجستيا لهذه المواكب من خلال إيصال الماء والثلج وتوفير قناني الغاز لطبخ الطعام وساهمت اللجنة مساهمة فعالة في هذا الصدد". وتابع الحسيني "إضافة إلى أن اللجنة الأمنية ستضطلع بدور تسهيل دخول المواكب من المحافظات الى النجف عن طريق السيطرات الخارجية للمحافظة، اما اللجان التنظيمية واللجنة الثقافية والإعلامية فقد غطت هذه المناسبة من خلال نشر السواد واللافتات التي تتحدث عن المناسبة بعمل تكامل مع جهود القوات الأمنية والجهات التنظيمية التابعة للحكومة المحلية في النجف في سبيل إنجاح هذه الزيارة واكمالها على الوجه الذي فيه سلامة وأمن المواطن والمدينة ومن المتوقع أن تنتهي الزيارة في الخامس من شهر ذي القعدة".وأكد الحسيني "تعدد الفعاليات لاحياء ذكرى شهادة السيد الصدر حيث ستكون الأولى السير إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام والتي سيمارسها السائرون الى مرقد السيد الشهيد الصدر القادمون من بقية محافظات العراق وستقوم اللجنة المركزية بخدمتها ورعايتها".وأضاف، أن "الفعالية الثانية ستكون ليلة ذكرى استشهاد السيد الصدر ونجليه في الرابع من ذي القعدة إذ ستكون هنالك مسيرة الشموع وهي مسيرة سنوية تقليدية ينطلق فيها الزائرون والمشيعون من الموضع الذي استشهد فيه الشهداء السيد الصدر ونجليه في الحنانة شارع البريد متوجهين صوب المرقد الشريف".وتابع أن "هذه المسيرة ستكون ليلية بعد صلاتي المغرب والعشاء بساعة وهو توقيت الاستشهاد وسترفع فيها الشموع بأيدي المعزين والمشيعين وإيقاد الشموع في الظلام كتعبير عن الشعور بالوحشة".وتابع الحسيني "في اليوم التالي الرابع من ذي القعدة سيتم صباحا التشييع الرمزي لجنازة السيد الشهيد وولديه وهذا التشييع ايضا محاكاة بأن السيد الشهيد قدس سره لم يحظ بتشييع حقيقي من قبل أحبائه ومقلديه ومن يلوذون به، وكما تعلمون أن السيد الشهيد دفن ما بعد منتصف الليل في سرية تامة وفي إجراءات أمنية مشددة خلال الوقت ولم يخرج مع جنازة السيد الشهيد قدس الله نفسه سوى مجموعة قليلة من طلبته الذين لا يتعدون أصابع اليد فبالتالي هذا التشييع هو محاولة لإعادة قراءة او صياغة التاريخ الظالم الذي ظلم فيه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لتشارك الجموع التي أحبته والتي تعلقت به والتي تأثرت به في هذه المسيرة".وأوضح إن "مسيرة تشيع الجنائز ستنطلق هذا العام من مرقد الشهيد محمد باقر الصدر إلى مرقد السيد الشهيد الصدر وهذه ايضا فيها رمزية عملية الانتقال من الصدر الأول إلى الصدر الثاني إذ كان المجتمع العراقي يتحرك في وعيه وفي جهاده وفي رفضه الباطل ما بين هذين العلمين اللذين هما من أسس اساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا البلد العزيز". ولفت إلى أن "الفعالية الأخيرة في النجف الاشرف ستكون عقد مجلس الفاتحة على روح السيد الشهيد وهذه فعالية خاصة بالمجتمع الحوزوي وستقام في جامع الطوسي عصر يوم السبت المقبل إن شاء الله وبهذا تتم الفعاليات الخاصة بذكرى السيد الشهيد في النجف الاشرف تليها الفعاليات المتتمة لهذه المناسبة في المحافظات إذ أن هناك فعاليات مركزية ستقام في بغداد بمناطق الكاظمية المقدسة ومدينة الصدر والشعلة ، وأيضاً في بقية مناطق بغداد ومحافظات الشمال والوسط والجنوب".وأضاف، أن "احياء الذكرى سيكون في تلك المحافظات عبر فعاليات متنوعة، إضافة إلى التشييع ومسيرة الشموع ستكون هنالك مهرجانات شعرية ومعارض للكتاب في الكاظمية المقدسة وتعرض فيه مؤلفات السيد الشهيد التي ربما تجاوزت المئة مؤلف وفي مناطق أخرى سوف تكون هنالك مهرجانات للشعر الشعبي والفصيح و من ضمن فعاليات النجف الأشرف هنالك مسابقة للشعر الشعبي وللشعر الفصيح وسيتم الاعلان عن الفائز الأول في الشعر القريض والشاعر الفائز في الشعر الشعبي وربما لاحقا اذا توفرت الظروف سوف نقيم مهرجانا للقصائد التي قيلت في رثاء السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وسنعمل على طباعتها في كتاب مستقل سيوزع لاطلاع الناس عليه ". وأكدعضو اللجنة المركزية "وجود مسابقة لتنفيذ نصب يرمز إلى ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه وجاءت الكثير من الأعمال الفنية لفنانين عراقيين من النجف الأشرف ومن خارجها وسيتم اختيار الفائز الاول فيها ".

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