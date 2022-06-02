السعودية.. مطالبات لولي العهد بالتدخل في قضية معتقل في أمريكا منذ 2011

2022/06/02 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مغردون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتدهل لتعيين فريق دفاع عن المعتقل السعودي في أمريكا، خالد الدوسري

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