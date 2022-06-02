"جيروزاليم بوست": اتفاق إسرائيلي سعودي بشأن "الأجواء" والجزر

2022/06/02 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل وافقت على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

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