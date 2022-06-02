هوبار لومار يسأل (20): ماذا تقولون عن هجرة المسلمين إلى الغرب؟ - موريس صليبا

2022/06/02 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا غريب أمركم أيّها المسلمون! ما أن تشعرون بالدفء والراحة والعيش الرغيد في الغرب، حتّى تغيب عن أذهانكم الأسباب التي دفعتكم إلى الهرب وهجرة بلدانكم الأصليّة واللجوء إلى بلاد الكفر والكفّار.



نسيتم أو تتناسون عمدا، أنّكم أنتم أو أهلكم أو أجدادكم تتحمّلون مسؤوليّة الأوضاع المأساويّة التي حلّت في بلدانكم الأصليّة وتأجيجها بسبب معتقداتكم.



تواجه فرنسا لأوّل مرّة في تاريخها هذه الهجرة التي تهدّد، دون أي ......





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