الكاظمي والسفير الاميركي يبحثان استمرار التعاون الأمني بين الجانبين

2022/06/02 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ….استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة.وجدّد سيادته خلال اللقاء التأكيد على أن العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية […]

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