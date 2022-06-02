الكاظمي والسفيرة الاميركية يبحثان استمرار التعاون الأمني بين الجانبين

2022/06/02 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، إن الكاظمي “جدّد خلال اللقاء التأكيد على أن العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات؛ لما […]

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