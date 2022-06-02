رفع 15 سيطرة ومرابطة وفتح شوارع بجانبي الكرخ والرصافة (صور)

2022/06/02 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، رفع 15 سيطرة ومرابطة وفتح شوارع وأزقة بجانبي الكرخ والرصافة.وذكر بيان لإعلام عمليات بغداد ورد لايرث نيوز، أنه “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وعلى ضوء مناشدات المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر […]

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