2022/06/02 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، اليوم الخميس، أهمية تبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي".وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، نقل بهرام عين اللهي تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل صالح بهرام، تحياته إلى الرئيس الإيراني".وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدم البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية المضي في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون في المجال الصحي ومواجهة الأمراض والأوبئة".من جانبه أكد بهرام عين اللهي، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن واستقرار العراق، والتطلع نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية ووزير الصحة الإيراني يؤكدان أهمية تبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية ووزير الصحة الإيراني يؤكدان أهمية تبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).