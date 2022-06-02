2022/06/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم متابعة

كشف المرصد السوري المعارض، الخميس، عن استشهاد واصابة 25 شخصا من العراق باتجاه سوريا، مبينا ان الهجوم وقع في دير الزور ونفذه عناصر تنظيم داعش.

وذكر المرصد في تقرير انه " وثق مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، في هجوم لعناصر داعش استهدف حافلة في بادية الشولا بريف دير الزور الجنوبي".

وأضاف ان " المرصد لم يتمكن من تحديد هوياتهم، ما إذا كانوا من المدنيين أو الزوار الوافدين من خارج البلاد قادمين من العراق أو عسكريون يرتدون الزي المدني.

وشار الى ان التنظيم شن عدة هجمات مماثلة على الحافلات القادمة من العراق باتجاه سوريا وسط انعدام امني كبير في منطقة بادية الشولا المحاذية للحدود العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم داعشي يسفر عن استشهاد واصابة العشرات من العراقيين في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم داعشي يسفر عن استشهاد واصابة العشرات من العراقيين في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).