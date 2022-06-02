أوروبا تستعد لإطلاق الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

2022/06/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي الدائمون على النص القانوني للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر النفط، وجاء ذلك بحسب تغريدة نشرها الوفد الفرنسي، الذي يترأس مجلس الاتحاد.

وجاء في المنشور: "وافق مجلس الممثلين الدائمين على الحزمة السادسة من العقوبات وفقا لنتائج القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، التي جرت يومي 30 و 31 مايو 2022".

وتتضمن الحزمة حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا عبر الناقلات، كذلك تتضمن القيود الجديدة فصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

وتزيد العقوبات أيضا من القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية والتقنيات العالية إلى روسيا، كما وسع الاتحاد الأوروبي قائمة المواطنين الروس الذين فرضت عليهم قيود شخصية.

كذلك شملت العقوبات الجديدة حظر بث ثلاث مؤسسات إعلامية روسية.

ويوم الاثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

واليوم ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن موسكو تكسب الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضدها قبل ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن سياسة العقوبات غير مجدية.

وأشارت إلى أن الحظر الجزئي على استيراد النفط الروسي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي زاد من أسعار النفط في السوق العالمية، مما أعطى موسكو نجاحا ماليا آخر.

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