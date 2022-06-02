نتائج الجولة ال34 من الدوري الممتاز

2022/06/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل الطلبة ونفط ميسان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الممتاز - الجولة (34)

وسجل لنفط ميسان: احمد سعيد (د.



14) وحسين مطر (د.



90+ 3)

فيما سجل للطلبة : محمد جواد (د.



25) وسيف جاسم (د.



88)

وفي نفس الدور تعادل اربيل والقاسم بهدف لكل منهما.

وسجل لنادي القاسم: حسن علي برهي (د.



32) ولاربيل : شيركو كريم (د.



82)

اما المباراة الثالثة فشهدت خسارة نادي سامراء امام نادي الكهرباء بهدفين لهدف.

وسجل للكهرباء علي جاسم في الدقيقة 35 وعبدالله عبداللمير في الدقيقة 89، فيما سجل لسلمراء حسين عبدالله في الدقيقة 15.

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