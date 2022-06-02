شاهد.. ماكرون يهدي الملكة إليزابيث حصانا بمناسبة اليوبيل البلاتيني

2022/06/02 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإهداء الملكة إليزابيث الثانية حصانًا بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها.تم منح فابولو دي موكور، وهو حصان رمادي يبلغ من العمر سبع أعوام، بالإضافة إلى سرج وسيف من سلاح الخيالة الفرسان.وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها إن "رشاقة وأناقة الحصان، يجسدان تربية الخيول الفرنسية." كان فابولو دي موكور جزءًا من مرافقة الرئيس ماكرون في الشانزليزيه خلال احتفالات ذكرى يوم النصر في أوروبا في 8 مايو 2022.

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