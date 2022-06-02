أميركا تتطلع إلى (تعاون أوثق) مع العراق في المجال الاقتصادي

2022/06/02 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة، وفقاً لبيان لمكتب الكاظمي.

وجدّد الكاظمي التأكيد على أن "العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأميركي، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم مع تعزيز الفهم المشترك لرؤية الطرفين، وانتهاج سبل الحكمة والحوار".

وأعرب عن "رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يعزز أفق النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة للشعب العراقي وجميع شعوب المنطقة".

من جانبها أكدت السفيرة رومانوسكي، "تطلع الولايات المتحدة الأميركية إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية"، مبدية "إعجابها بعودة العراق لأداء دور رئيس في المنطقة، وما لذلك من تأثير إيجابي إقليمياً وداخلياً".

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