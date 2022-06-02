حِلاقة .. وقلع أسنان - امين يونس

2022/06/02 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " … العَمْ ( كريم ) عنده محلٌ كبير لبيع أنواع البضائع بالمُفرَد ، قالَ لهُ إبنه : يا أبي أحتاج الى شامبو للشَعر .



ولأن العَمْ كريم أسمٌ على غير مُسّمى ولا علاقة لهُ بالكَرَم لا من بعيد ولا من قريب ، فأنهُ أخذ ولده الى قريبه الحّلاق الذي لا يأخذ منه الأجرة وطلب منه أن يحلق شَعر إبنه بالموس أي " يُزّينه صِفر " .



في المساء ، أخبرَ الولد أمّهُ بما جرى وهو حزينٌ ومكتئِب .



إلا أن والدته طّيَبَتْ خاطره ق ......





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