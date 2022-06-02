معمل للحقن الطبية في كربلاء ينتج 250 مليون قطعة سنويا (صور)

2022/06/02 | 19:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “ايرث نيوز” صورا من داخل معمل الحقن الطبية التابع للعتبة الحسينية في كربلاء، الذي ينتج سنويا (250) مليون قطعة.

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