2022/06/02 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي يؤكد إنهاء خلافات إدارة الجوية والاتفاق على انتخاب جديدة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:32

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يؤكد إنهاء خلافات إدارة الجوية والاتفاق على انتخاب جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يؤكد إنهاء خلافات إدارة الجوية والاتفاق على انتخاب جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).