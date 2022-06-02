الكعبي: تغافل حكومتي الاقليم والمركز يكرس الاحتلال التركي

2022/06/02 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد المحلل السياسي يونس الكعبي، الخميس، إن تغافل حكومتي الإقليم والمركز يعطي مؤشرا واضحا على تكريس الإحتلال التركي، مشيراً إلى أن اعداد القوات التركية في العراق في تزايد وتشكل خطرا على السيادة العراقية.وقال الكعبي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “الانتهاكات التركية ما زالت مستمرة والجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية […]

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