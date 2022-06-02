الأفريقية قادمة.. توقعات العواصف الترابية في العراق خلال الأسبوعين المقبلين

2022/06/02 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع الخبير الزراعي عادل المختار، اليوم الخميس، ان تضرب العراق عاصفتين ترابيتين افريقية خلال الـ10 ايام المقبلة.

وقال المختار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العاصفة الترابية الأفريقية الحمراء ستنتهي بعد اسبوعين او 10 ايام ومن المتوقع ان تضرب العراق والمنطقة لمرتين خلال هذه الفترة"، مبينا ان "العاصفة تنتهي بعدها لتعود في شهر ايلول لمدة تقارب 45 يوماً".

وأضاف، أن "هنالك نوع اخر من العواصف تضرب العراق تأتي من سوريا او السعودية وتأثير الغبار يكون محدوداً حيث انها ستستمر حتى نهاية فصل الصيف".

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