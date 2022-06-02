2022/06/02 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن الأمن الوطني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخصين متهمين بتسريب الاسئلة الوزارية.وذكر الجهاز في بيان ورد لايرث نيوز، أن “قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على شخصين قاما بتسريب الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، عقب استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دارهما في العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “المتهمين قد دونت أقوالهما […]

ظهرت المقالة تأكيدا لما نشرته ايرث نيوز..



الأمن الوطني يقبض على شخصين متورطين بتسريب الاسئلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيدا لما نشرته ايرث نيوز.. الأمن الوطني يقبض على شخصين متورطين بتسريب الاسئلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيدا لما نشرته ايرث نيوز.. الأمن الوطني يقبض على شخصين متورطين بتسريب الاسئلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).