ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان

2022/06/02 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط حول العالم ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق

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