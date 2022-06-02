الكويت تعلن اعتقال 3 بحارة إيرانيين بتهمة سلب الصيادين

2022/06/02 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الكويتية توقيف 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية للبلاد، بتهمة سلب الصيادين.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد تمت عملية ضبط البحارة الثلاثة عقب تقديم بلاغ لخفر السواحل يفيد بتعرض قارب صيد كويتي للسلب في المياه الإقليمية للبلاد.

وتمت محاصرة قارب صيد كان على متنه البحارة الإيرانيون.

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