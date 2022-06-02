الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على شخصين متهمين بتسريب الاسئلة الوزارية

2022/06/02 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على شخصين متهمين بتسريب الأسئلة الوزارية للثالث المتوسط.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من جهاز الأمن الوطني القت القبض على شخصين قاما بتسريب الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، عقب استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دارهما في العاصمة بغداد".

وأضافت انه "تم تدوين أقوالهما أصولياً لتتم إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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