الاتحاد الأوروبي يتراجع عن فرض عقوبات على البطريرك كيريل

2022/06/02 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الخميس، على حزمة عقوبات سادسة بحق موسكو تشمل حظرا نفطيا مع استثناءات، لكنهم تراجعوا عن إدراج اسم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على القائمة السوداء، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

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