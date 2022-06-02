الأمن الوطني يلقي القبض على شخصين لإتهامهما بتسريب الأسئلة الوزارية

2022/06/02 | 20:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على شخصين متهمين بتسريب الأسئلة الوزارية.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد ألقت القبض على شخصين قاما بتسريب الأسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، عقب استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دارهما في العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان إن “أقوالهما دوّنت أصولياً لتتم إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.

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