2022/06/02 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YkJoHUr_rLA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة جديدة تعصف بـ العراق .. تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة جديدة تعصف بـ العراق .. تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).