وزارة الزراعة تخصص تمويل لمزارع الغزلان

2022/06/02 | 20:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحميات لا زالت عاملة لكن تمويلها يمر بمشكلة الصلاحيات.

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