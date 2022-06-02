2022/06/02 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مسؤول بالتربية: لا توجد نية لإعادة امتحانات الثالث المتوسط » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:26

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